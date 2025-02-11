Один человек погиб при столкновении двух самолетов в аэропорту в Аризоне

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Как минимум один человек погиб и еще несколько пострадали в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл штата Аризона. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление.

Уточняется, что частный самолет после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет, который находился на частной территории.

Более подробная информация о происшествии уточняется.

Ранее в Великобритании самолет Boeing авиакомпании Tui совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями. При вылете из аэропорта Гатвик в Кабо-Верде в лайнер врезались два лебедя. ЧП произошло на высоте около 300 метров, когда самолет разогнался до 300 километров в час.

Еще один инцидент произошел в бразильском Сан-Паулу, где два человека погибли при падении самолета на автобус. По версии СМИ, самолет King Air F90 пытался совершить вынужденную посадку на проспекте, но не смог этого сделать и в итоге разбился.