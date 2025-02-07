DM: в Британии самолет совершил аварийную посадку из-за столкновения с лебедями

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В Великобритании самолет Boeing авиакомпании Tui совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями. Об этом сообщает Daily Mail.

При вылете из аэропорта Гатвик в Кабо-Верде в лайнер врезались два лебедя. По данным источников, ЧП произошло на высоте около 300 метров, когда самолет разогнался до 300 километров в час. Специалисты уточнили, что удар пришелся в переднюю часть фюзеляжа, в результате инцидента были повреждены лобовое стекло и электронные системы.

После столкновения экипаж сразу же подал сигнал бедствия. Как отметили эксперты, безопасность воздушного судна была под вопросом, однако пилоты

"проделали потрясающую работу".

Аварийная посадка прошла успешно. После нее пилотов пришлось сопровождать до места стоянки, поскольку из-за трещин и следов крови обзор через лобовое стекло был почти невозможен. Ремонт лайнера оценивается в 1 миллион фунтов стерлингов, предположительно, он займет несколько недель.

Ранее как минимум два человека погибли при падении самолета на автобус в бразильском Сан-Паулу. Небольшое воздушное судно King Air F90 пыталось совершить вынужденную посадку на проспекте, но не смогло этого сделать и разбилось.

Накануне два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье в районе аэродрома Мячково. Это был учебный тренировочный полет. На борту воздушного судна находились инструктор и пилот.