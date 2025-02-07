G1: два человека погибли при падении самолета на автобус в бразильском Сан-Паулу

07 февраля, 14:05Происшествия
Небольшое воздушное судно упало на проспекте Маркиза де Сан-Висенте в районе Барра-Фунда в западной части Сан-Паулу. По версии СМИ, самолет King Air F90 пытался совершить вынужденную посадку на проспекте, но не смог этого сделать и в итоге разбился.
Внутри воздушного средства обнаружены два обгоревших тела. Также ранения получил водитель автобуса и проезжавший рядом мотоциклист. Пассажиров в автобусе не было, пишут журналисты.
Ранее четыре человека погибли в результате падения частного самолета на юге Филиппин. Борт разбился вдалеке от крупных населенных пунктов. Первыми на место ЧП прибыли жители соседних деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков.