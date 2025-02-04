Число пострадавших в авиакатастрофе в Филадельфии возросло до 24 человек

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Число пострадавших в результате авиакатастрофы в Филадельфии увеличилось до 24 человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление городских властей.

При этом четверо пострадавших до сих пор остаются в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авиакатастрофа с самолетом Learjet 55 произошла 31 января около 18:30 по местному времени (02:30 1 февраля по Москве) в Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар.

По данным властей, это был медицинский борт. Он незадолго до крушения вылетел из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. В самолете находились 6 человек: два пилота, два врача, пациент и родственник. Выживших в результате ЧП нет.

Летевшая в нем девочка прибыла в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику. Вместе с ней погибла ее мать, которая также была на борту самолета.

По данным СМИ, причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших. В свою очередь, мэр Филадельфии Шерелл Паркер указывала на большое количество пострадавших в результате ЧП, среди которых были люди, находящиеся на парковках, улицах, в машинах и домах.