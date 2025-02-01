Мэр Филадельфии заявила о большом количестве пострадавших в городе из-за авикатастрофы

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Множество людей пострадали в результате авиакатастрофы медицинского самолета в американской Филадельфии, заявила мэр города Шерелл Паркер.

"Многие люди на земле – на парковках, на улицах, в машинах и домах пострадали", – цитирует ее РИА Новости.

Паркер пообещала в ближайшее время опубликовать список всех жертв.

Авиакатастрофа с самолетом Learjet 55 произошла 31 января около 18:30 по местному времени (02:30 1 февраля по мск) в Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар.

По данным властей, это был медицинский борт. Он незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. В самолете находились 6 человек: два пилота, два врача, пациент и родственник. Выживших в результате ЧП нет.

Летевшая в нем девочка прибыла в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику. Вместе с ней погибла ее мать, которая также была на борту самолета.

По данным СМИ, на борту был тяжелобольной ребенок после операции, а причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших.

