Владелец разбившегося в США борта Голд: погибший ребенок прилетел в страну за лечением

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Девочка, погибшая в результате крушения самолета в Филадельфии, прилетела в США за жизненно важным лечением и возвращалась обратно в Мексику. Об этом рассказал представитель компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.

"Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от <...> благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой", – приводит слова Голда телеканал NBC.

Представитель компании судна добавил, что ребенок был родом из мексиканского города Тихуана, вместе с ней погибла ее мать, которая также была на борьбу самолета.

Авиакатастрофа с самолетом Learjet 55 произошла 31 января около 18:30 по местному времени (02:30 1 февраля по мск) в Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар.

По данным властей, это был медицинский борт. Он незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. В самолете находились 6 человек: два пилота, два врача, пациент и родственник. Выживших в результате ЧП нет.

По данным СМИ, на борту был тяжелобольной ребенок после операции, а причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших.