Все 10 человек, которые были на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли

Фото: ТАСС/ZUMA Press

Все 10 человек, находившиеся на борту самолета, пропавшего сутки назад на Аляске, погибли. Об этом сообщает со ссылкой на береговую охрану США агентство Associated Press.

"По данным береговой охраны, все 10 человек, находившиеся на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", – пишет агентство.

Воздушное судно, на борту которого находились 9 пассажиров и 1 пилот, исчезло с радаров в небе над штатом Аляска утром 7 февраля. Самолет Cessna Caravan летел из американского города Уналаклит в Ном.