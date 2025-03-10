Yonhap: КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

КНДР выпустила нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Журналисты напомнили, что США и Республика Корея начали масштабные учения под названием Freedom Shield. В свою очередь, министерство иностранных дел КНДР посчитало, что эти действия являются "репетицией агрессивной войны, накаляющей атмосферу" на Корейском полуострове.

При этом СМИ ранее сообщали, что во время учений военный истребитель ВВС Южной Кореи KF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 на деревню около полигона Сынчжин в городе Пхочхон. В результате минимум 7 человек получили ранения.

Как заявляли военные, во время совместных учений Южной Кореи и США были задействованы ВВС, сухопутные войска Республики Кореи и США, а также боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. Для расследования инцидента была создана специальная комиссия.

