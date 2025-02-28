КНДР провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты

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КНДР осуществила испытательный пуск стратегической крылатой ракеты для проверки сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает радио "Голос Кореи".

По данным СМИ, пуск ракеты был проведен в первой половине вторника, 25 февраля. Ракета была запущена в сторону Западно-Корейского пролива. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал запуск ракеты.

Ранее КНДР провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, которая предназначена для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше. Запущенные ракеты преодолели дистанцию в 1 500 километров примерно за 7 500 секунд и поразили цели.

В начале января Северная Корея осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, Ким Чен Ын также наблюдал за испытательным запуском. Скорость гиперзвуковой ракеты в 12 раз превзошла скорость звука, а в ходе запуска ракета вышла на высоту в 99,8 километров.