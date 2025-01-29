ЦТАК: Ким Чен Ын отчитал членов партии за посещение мероприятия с распитием алкоголя

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Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за посещение мероприятия с распитием алкоголя, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заседании Центрального комитета Трудовой партии, состоявшемся 27 января, присутствующие, в том числе и северокорейский лидер, обсудили ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Агентство утверждает, что членов фракции отчитали за грубое нарушение партийной дисциплины. Их также обвинили в злоупотреблении служебным положением.

Руководство уездного комитета партии не только не обеспечило должную подготовку к реализации решений пленума ЦК, но и допустило коллективное нарушение дисциплины. 40 человек, в том числе руководство ведомства, угостили алкоголем в "заведении культурно-бытового обслуживания", передает агентство.

Там также подчеркнули, что мероприятие организовал работник комитета, а остальные "последовали за ним". Ким Чен Ын, комментируя происшествие, заявил, что в дальнейшем необходимо подавлять "внутрипартийное разложение".

Он обратил внимание, что поступок работников мог привести к аполитичности и беспартийности уезда, а также подорвать фундамент фракции. По словам лидера КНДР, подобные поступки загрязняют атмосферу в партии.

После инцидента комитет был расформирован в соответствии с секретариатом ЦК ТПК.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если Ким Чен Ын приедет в Россию. Информация появится, когда продолжатся контакты на высшем уровне, уточнил он.

Ранее агентство Yonhap писало, что Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года.