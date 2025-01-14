Южная Корея зафиксировала запуск еще нескольких ракет из КНДР

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Южнокорейские военные зафиксировали запуск еще нескольких баллистических ракет малой дальности с территории КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Снаряды были запущены в сторону Японского моря из района города Канге в провинции Чагандо. Отмечается, что ракеты пролетели примерно 250 километров, после чего упали в море.

ВС Южной Кореи усилили мониторинг, готовясь к дополнительным запускам со стороны КНДР. Военнослужащие также продолжают обмениваться информацией с США и Японией по поводу запуска ракет.

Ранее Северная Корея запустила неустановленную ракету в сторону Японского моря. Военные специалисты Южной Кореи проводят анализ запуска.

6 января КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты в сторону Японского моря. Это стало первым ракетным запуском Северной Кореи в 2025 году. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском.

Баллистическая ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря. Было установлено, что местом запуска ракеты стал район Пхеньяна.