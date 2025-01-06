Власти Южной Кореи: запущенная КНДР ракета пролетела около 1,1 тыс км

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Баллистическая ракета, которая была запущена КНДР, пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Местом запуска ракеты стал район Пхеньяна. Оружие направили в сторону Японского моря около полудня по местному времени, то есть в районе 06:00 по московскому времени.

По мнению южнокорейских военных, данная ракета относится к баллистическим орудиям, имеющим среднюю дальность.

В связи с запуском ракеты береговая охрана Японии предупреждала местные суда об опасности приближения к ее обломкам в случае их обнаружения. Это стало первым ракетным запуском КНДР в 2025 году.