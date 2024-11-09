Yonhap: КНДР подавляет сигнал GPS в районе Корейского полуострова

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Северная Корея начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова. Об этом утверждает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По данным военных, подавление сигнала происходит в зонах, которые близки к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР. Это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов.

Сеул призвал КНДР немедленно прекратить данные действия, отметив, что ответственность за любые последствия будет лежать на Пхеньяне.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР подорвала участки восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии, которые соединяют Южную и Северную Кореи.

В свою очередь, в Генштабе КНДР сообщили, что с 9 октября Северная Корея проводит работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с Южной Кореей. Кроме того, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений на границе.