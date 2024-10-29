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29 октября, 10:40

Политика

Разведка Южной Кореи сообщила, что власти КНДР усилили охрану Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Разведка Южной Кореи заявила, что власти КНДР усилили защиту Ким Чен Ына в связи с его возросшей активностью. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство "Ренхап".

Согласно информации разведки, в 2024 году активность лидера Северной Кореи возросла на 60% по сравнению с предыдущими годами. С начала 2024 года Ким Чен Ын провел 110 публичных выступлений.

Для обеспечения дополнительной безопасности при перевозке главы государства будут использоваться автомобили с глушителями связи, а также оборудование для обнаружения дронов.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием в случае применения силы со стороны других государств. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи указано, что страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет.

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