Ким Чен Ын приехал на праздничное мероприятие в КНДР на лимузине Aurus

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на лимузине Aurus на торжественные мероприятия в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Предполагается, что это именно тот лимузин, который был подарен северокорейскому лидеру Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын прибыл на праздник вместе со своей дочерью. Помимо членов руководящего органа партии и министерств Северной Кореи, на торжества также были приглашены чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора и ведущие сотрудники посольства.

Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик в июне после переговоров в широком составе в Пхеньяне.

В ответ на это северокорейский лидер подарил российскому президенту двух охотничьих собак национальной породы.