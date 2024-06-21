Песков: оба подаренных Путиным автомобиля Aurus необходимы Ким Чен Ыну

Фото: kremlin.ru

Оба автомобиля Aurus, которые подарил Владимир Путин Ким Чен Ыну, необходимы лидеру КНДР. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как он отметил, в начале года российский президент подарил Ким Чен Ыну лимузин, а во время визита – автомобиль на короткой базе.

"Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе, эта машина короткая, на короткой базе", – цитирует Пескова "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря главы РФ, такие подарки имеют прикладное значение.

Путин посещал Северную Корею с официальным визитом с 18 по 19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

После завершения переговоров Путин подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. А северокорейский лидер подарил российскому президенту двух охотничьих собак национальной породы.

