Reuters: Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием на атаки против страны

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием в случае применения силы со стороны других государств. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает Reuters.

"Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет", – указано в сообщении.

Лидер КНДР также назвал президента Южной Кореи Юн Сок Еля "марионеткой" и высказался, что у республики "мания преследования" со стороны КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын назвал смешными высказывания Юна о реагировании с помощью военной силы в отношении ядерного государства.

В июне главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. Эксперимент проводился в зоне радиусом 170–200 километров, которая была признана благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок.