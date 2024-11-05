КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея провела, предположительно, пуск баллистической ракеты. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Японии.

Предварительно, запущенная ракета уже упала. Ведомство призвало местные суда не приближаться к обломкам снаряда в случае их обнаружения.

По данным агентства Yonhap, КНДР запустила ракету в сторону Японского моря.

В ночь на 31 октября стало известно об очередном пуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Район падения снаряда находился в 300 километрах к западу от острова Окусири, расположенного вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил, что полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков с наибольшей высотой полета.

По информации СМИ, Северная Корея проводила запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". Дальность полета составила тысячу километров, а высота – 7 тысяч километров.