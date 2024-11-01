Yonhap: КНДР заявила о запуске новейшей межконтинентальной ракеты "Хвасон-19"

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Северная Корея заявила о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19" в четверг, 31 октября. Об этом сообщает издание Yonhap.

Уточняется, что запуск произошел из района Пхеньяна в направлении Японского моря. По данным правительства Японии, дальность полета ракеты составила тысячу километров, а высота – 7 тысяч километров.

Об очередном пуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно в ночь на 31 октября. По данным оборонного ведомства Японии, район падения ракеты находится в 300 километрах к западу от острова Окусири, расположенного вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил, что полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков с наибольшей высотой полета.