Глава МО Японии Накатани: высота полета ракеты КНДР является максимальной за все время

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Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков с наибольшей высотой полета, что может свидетельствовать об использовании Северной Кореей ранее неизвестного типа ракет. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Сейчас идет сбор информации", – приводит его слова РИА Новости.

Полет ракеты, согласно данным оборонного ведомства Японии, продлился 1 час 26 минут. Кроме того, утверждается, что высота полета северокорейской ракеты превысила 7 000 километров, а дальность – 1 000 километров.

КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японского моря в ночь на 31 октября. По предварительным оценкам оборонного ведомства Японии, район падения ракеты находится в 300 километрах к западу от острова Окусири, расположенного вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.