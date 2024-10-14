Генштаб КНДР приказал привести в боевую готовность артиллерию на границе

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Генштаб КНДР приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские соединения на границах с Южной Кореей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на МИД Северной Кореи.

Распоряжение было опубликовано 13 октября. Отмечается, что данная инициатива служит последним предупреждением КНДР для Южной Кореи. Так, северокорейская сторона требует от Сеула прекратить полеты беспилотников над территорией КНДР для распространения провокационных листовок.

По данным МИД КНДР, полеты дронов с агитационными антиреспубликанскими листовками были зафиксированы в Пхеньяне ночью 3, 9 и 10 октября. В ведомстве назвали данные действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", так как БПЛА могут использоваться только в качестве военного средства.

В начале октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием в случае применения силы со стороны других государств. Лидер КНДР также назвал президента Южной Кореи Юн Сок Еля "марионеткой" и высказался, что у республики "мания преследования" со стороны КНДР.