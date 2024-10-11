КНДР обвинила Южную Корею в распространении листовок при помощи беспилотников

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Министерство иностранных дел КНДР обвинило Южную Корею в распространении агитационных антиреспубликанских листовок в Пхеньяне с помощью дронов. Об этом сказано в сообщении ведомства, его передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Подобное, по данным министерства, происходило ночью 3, 9 и 10 октября. В связи с этим МИД КНДР назвал действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", так как БПЛА могут использоваться только в качестве военного средства.

Министерство потребовало прекратить подобные действия и предупредило в последний раз, что от лица республики может последовать реакция на любое другое развитие ситуации. Так, по информации ведомства, Минобороны, Генштаб и армия КНДР уже приступили к подготовке к возможному ответу.

"В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе", – сказано в заявлении.

В свою очередь, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея уже отреагировал на этот инцидент, заявив агентству Ренхап, что не отправлял дроны в Пхеньян для распространения листовок.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР ответит ядерным оружием в случае применения силы со стороны других государств.

Лидер КНДР также назвал президента Южной Кореи Юн Сок Еля "марионеткой" и высказался, что у республики "мания преследования" со стороны КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын назвал смешными высказывания Юна о реагировании с помощью военной силы в отношении ядерного государства.

