КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: 123RF/vershininphoto

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Японии.

По данным японского министерства обороны, запущенная ракета уже упала, однако точное место падения пока не указывается.

Береговая охрана предупредила местные суда об опасности приближения к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Это стало первым ракетным запуском КНДР в этом году.

В ноябре прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к самой разрушительной термоядерной войне.

По словам северокорейского лидера, переговоры с Вашингтоном лишь убедили Пхеньян в неизменности враждебной политики Штатов.