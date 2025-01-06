Сеул и Вашингтон осудили состоявшийся 6 января ракетный пуск КНДР

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В Южной Корее и Соединенных Штатах осудили состоявшийся 6 января ракетный пуск КНДР. С заявлениями выступили глава южнокорейского МИД Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Представители двух стран обсудили ядерную программу КНДР, сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также соблюдение санкций ООН.

Ранее Северная Корея осуществила первый в этом году запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского министерства обороны, запущенная ракета уже упала, однако точное место падения не указывалось.

Береговая охрана предупредила местные суда об опасности приближения к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Местом запуска стал район Пхеньяна, утверждают в Южной Корее. По ее данным, ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря.

