КНДР подтвердила испытание новейшей гиперзвуковой ракеты

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

КНДР 6 января осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском, Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщает ТАСС.

"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции... Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции в формате видеосвязи", – указано в сообщении.

Согласно данным ЦТАК, скорость гиперзвуковой ракеты в 12 раз превзошла скорость звука, а в ходе запуска ракета вышла на высоту в 99,8 километров. Кроме того, сообщается, что ракета точно попала в заданную точку в акватории в открытых водах на расстоянии в 1500 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета способна преодолеть любую систему ПРО, она будет предназначена для "сдерживания любых противников страны".

6 января Северная Корея осуществила первый в этом году запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Местом запуска стал район Пхеньяна, утверждают в Южной Корее. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря.

