Трамп заявил, что США намерены возобновить отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит контакты с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну", – заявил он.

По словам Трампа, если бы он не был президентом, то ситуация "могла бы сложиться очень плохо".

Кроме того, президент США отметил, что умение налаживать диалог с трудными партнерами является не недостатком, а преимуществом.

В ноябре прошлого года Ким Чен Ын заявлял, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к самой разрушительной термоядерной войне. По его словам, переговоры с Вашингтоном лишь убедили Пхеньян в неизменности враждебной политики Штатов.