КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

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КНДР провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, которая предназначена для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Запущенные ракеты преодолели дистанцию в 1 500 километров примерно за 7 500 секунд и поразили цели. При этом средняя скорость полета составила 720 километров в час.

"Данное испытание является одним из звеньев плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников", – говорится в сообщении.

За испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В сентябре 2024 года главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5" со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны. Суть запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 километров.

