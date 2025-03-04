Сестра Ким Чен Ына пригрозила обновить рекорды в применении сил сдерживания

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Заместитель начальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила "обновить рекорды" в применении сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына опубликовала заявление, в котором отметила, что постоянное появление стратегических средств США на Корейском полуострове подтверждает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" Северной Кореи.

В воскресенье, 2 марта, авианосец США Carl Vinson прибыл в южнокорейский Пусан впервые после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Летом 2024 года американский авианосец USS Theodore Roosevelt принимал участие в учениях, проводимых Южной Кореей, США и Японией.

Ранее КНДР осуществила испытательный пуск стратегической крылатой ракеты для проверки сил ядерного сдерживания. Ракета была запущена в сторону Западно-Корейского пролива. Лидер Северной Кореи лично контролировал запуск ракеты.

Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон возобновит контакты с КНДР. По мнению политика, он хорошо ладил с Ким Чен Ыном. Как отметил американский лидер, если бы он не был президентом, то ситуация "могла бы сложиться очень плохо".