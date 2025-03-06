Yonhap: истребитель ВВС Южной Кореи случайно сбросил бомбы на жилые дома в ходе учений

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Военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных стрельб случайно сбросил бомбы на деревню около полигона, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что минимум семь человек получили ранения в результате падения бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон.

По данным военных, в четверг, 6 марта, в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и американских войск, дислоцированных в стране. В учениях были задействованы боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.

"По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона", – сообщает агентство.

Для расследования инцидента и оценки ущерба ВВС Южной Кореи создали специальную комиссию.

Ранее СМИ писали о ЧП на армейском полигоне на северо-западе Польши, где двух солдат переехала гусеничная техника. По данным прессы, это случилось в учебном центре сухопутных войск польских ВС в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве.

До этого в Польше приостановили военные учения после пятой смерти военнослужащего за месяц: боец войск специального назначения погиб во время тренировки по горной подготовке.