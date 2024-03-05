Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше – СМИ

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Гусеничная техника переехала двух солдат на армейском полигоне на северо-западе Польши, передает радиостанция RMF24.

Инцидент произошел в учебном центре сухопутных войск ВС Польши в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве. По информации источника, с конца февраля на полигоне проводятся учения НАТО.

Телеканал Polsat со ссылкой на Минобороны Польши уточнил, что в результате наезда техники один польский военный погиб, а второй получил тяжелые ранения. При этом представитель ведомства полковник Марек Павляк подчеркнул, что этот инцидент не связан с проходящими учениями НАТО.

По информации телеканала, пострадавшего доставили вертолетом в госпиталь, поэтому сейчас врачи борются за его жизнь.

Ранее стало известно, что учения Вооруженных сил Польши с участием других стран Dragon-24 начались 25 февраля. В учениях будут принимать участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников по НАТО, а также 3,5 тысячи единиц техники. По словам военных, Dragon-2024 – это проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауер ранее заявлял, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг.



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