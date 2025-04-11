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11 апреля, 20:22

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АВС News: три человека погибли в результате крушения самолета во Флориде

Три человека погибли в результате крушения самолета во Флориде – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Три человека, которые находились на борту небольшого самолета, погибли при крушении судна в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал АВС News.

Самолет Cessna 310R, который летел из города Бока-Ратон в аэропорт города Таллахасси, рухнул на одну из автомобильных дорог во Флориде вечером 11 апреля.

По информации журналистов, есть также пострадавший. Им оказался водитель одного из транспортных средств. Пока причины случившегося не озвучиваются. По данным СМИ, ближайшие к месту крушения самолета улицы перекрыты.

Ранее недалеко от американского города Джерси-Сити произошла авиакатастрофа с участием вертолета.

Из-за падения воздушного судна в реку Гудзон погибли шесть человек, в их числе были глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое их детей.

Американский лидер Дональд Трамп назвал инцидент с вертолетом ужасающим. По его словам, расследованием авиакатастрофы займется глава Минтранса США Шон Даффи.

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