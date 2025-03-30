NBC: небольшой самолет упал на жилой дом в штате Миннесота

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Небольшой самолет рухнул на жилой дом в городе Бруклин-парк американского штата Миннесота. Об этом сообщает издание NBC News.

После крушения на месте вспыхнул пожар. По информации СМИ, все пассажиры и экипаж самолета погибли. Однако жители дома не пострадали.

Пожарная охрана пока не установила точное число жертв. Национальный совет США по безопасности на транспорте организовал расследование по факту авиакатастрофы.

Ранее авиалайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США неподалеку от вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана. Столкновения удалось избежать и оба воздушных судна продолжили свои маршруты.

Еще один инцидент произошел до этого в Австралии, где легкомоторный самолет Pitts Special разбился во время международного авиашоу Avalon. Самолет демонстрировал маневр петля, однако в какой-то момент 50-летний пилот не справился с управлением, в результате чего воздушное судно рухнуло на взлетную полосу.