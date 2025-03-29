CBS: авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Вашингтона

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Авиалайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США неподалеку от вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана (DCA), сообщает телеканал CBS. Журналисты сослались на заявление Федерального управления гражданской авиации.

Инцидент произошел днем в пятницу, 28 марта. Гражданский самолет Airbus A319 поднялся в небо из национального аэропорта Рональда Рейгана, направляясь в Миннеаполис. В то же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 Тэлон ВВС США летели рядом с авиапространством аэропорта. Они должны были прибыть к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета.

Рейсу было направлено бортовое предупреждение о том, что неподалеку находится еще один самолет. Тогда авиадиспетчеры передали корректирующие инструкции обоим лайнерам.

Журналисты не стали уточнять, насколько близко самолеты находились друг от друга. Однако, по их данным, столкновения удалось избежать и оба воздушных судна продолжили свои маршруты.

В конце января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Позже Госдепартамент США подтвердил распространявшуюся информацию о том, что в числе погибших оказались российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

СМИ утверждали, что эта авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

