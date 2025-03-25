CNN: вылетевший из США самолет развернулся из-за того, что пилот забыл паспорт

25 марта, 04:13Транспорт
Фото: depositphotos/joyfull
Самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из США в Китай, развернулся вскоре после взлета из-за того, что один из пилотов забыл свой паспорт. Об этом сообщает CNN.
Воздушное судно приземлилось в Сан-Франциско, где позже подготовили новый экипаж. Всего на борту было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Всем пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.
Ранее пожар произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо, в связи с чем 12 человек были госпитализированы с незначительными травмами.
Еще один инцидент случился в Пенсильвании, где одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер, рядом с домом престарелых. В результате происшествия начался пожар.
Лондонский аэропорт Хитроу закрыли на сутки из-за аварии на электроподстанции