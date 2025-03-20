People: женщина утопила собаку в аэропорту США

Фото: Orlando Police Department

В США женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как ей отказали в просьбе взять питомца на борт самолета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание People.

По словам авторов материала, женщину арестовали 18 марта. Совершенное ею преступление было квалифицировано как тяжкое третьей степени.

По данным издания, случай произошел 16 декабря прошлого года в авиагавани Орландо. Полиция прибыла после того, как в женском туалете был найден мертвый пес.

Правоохранительные органы выяснили, что американка утопила собаку перед прохождением контроля. Она хотела взять питомца с собой на борт, однако не оформила необходимые для этого документы.

После случившегося полиция выдала ордер на арест женщины. Ее задержали почти через три месяца после инцидента. При этом американка внесла залог в размере 5 тысяч долларов, после чего ее отпустили.

В свою очередь, волонтер Фонда прав животных Флориды Брайан Уилсон призвал к ответственному отношению к своим питомцам.

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