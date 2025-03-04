Датский акционист устроил перформанс с умирающими от голода поросятами

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В Дании 62-летний акционист Марко Эваристти на выставке "И теперь вам не все равно", которая открылась в Копенгагене, устроил перформанс с умирающими от голода поросятами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Центральным экспонатом выставки стала клетка с тремя живыми поросятами. Им не давали еду и воду, а любой посетитель мог прервать мучения животных, убив их. Этим перформансом художник "решил напомнить обществу, что современное свиноводство связано со страданиями и смертями".

Однако не все жители Дании оценили акцию. Зоозащитники стремились не допустить открытия выставки, но им это не удалось.

"Вы морите голодом животных! Не надо воплощать в жизнь это даже ради благого дела. Если вы это сделаете, то будьте готовы общаться с полицией", – заявляли общественники.

В ответ на это Эваристти напомнил о вере в то, что благодаря выставке он сможет заставить как можно больше датчан задуматься о том, что они делают, подходя к холодильнику в супермаркете. Он выразил надежду, что это вдохновит людей есть меньше мяса и больше овощей.

Через пару дней местные СМИ опубликовали статьи о пропаже поросят, после чего к поискам присоединились полицейские и известный датский журналист Рене Фреденсборг. По маркировке, имеющейся у всех животных, удалось выяснить, что свиньи вернулись на ту же ферму, откуда поступили художнику. Однако, кто вернул поросят, пока неизвестно.

Эваристти ранее уже проводил похожие перформансы. Например, в 2000 году он поместил 10 аквариумных рыбок в 10 блендеров. Под конец выставки в живых остались только восемь, а две погибли после включения посетителями измельчителей. Тогда музей оштрафовали за нарушение закона о защите животных.

Между тем в США мужчину приговорили к 475 годам заключения за организацию собачьих боев. Его осудили за жестокое обращение с животными, по крайней мере со 107 собаками. Как утверждали журналисты, это самый продолжительный срок, когда-либо назначавшийся из-за таких обвинений.