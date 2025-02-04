Мужчина в США приговорен почти к 500 годам тюрьмы за организацию собачьих боев

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Мужчину в США приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.

Также его осудили по факту жестокого обращения с животными по крайней мере со 107 собаками. Как отмечает портал, подсудимому дали самый продолжительный срок, который когда-либо назначали из-за подобных обвинений.

В ноябре 2022 года животных изъяли. Многие из них были истощены и страдали от недостатка пищи и воды.

Мужчина содержал собак на тяжелых цепях в тесном контакте друг с другом, чтобы вызвать у них агрессию, подчеркнул портал. Кроме того, часть животных находилась в подвале жилого дома и за ними не убирали.

Ранее в Японии правоохранители арестовали мужчину из-за смерти кролика, которого он пнул на Кроличьем острове.

Агрессивное поведение 25-летнего парня заметила супружеская пара, которая фотографировала кроликов. Мужчина и женщина сами его задержали, после чего обратились в полицию. Парень признался, что ему было интересно посмотреть, как кролики будут реагировать на издевательства.