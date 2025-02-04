Фото: телеграм-канал SHOT

Молодой человек выбросил чихуахуа с 14-го этажа дома в Балашихе. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заявление о произошедшем в полицию подала местная жительница 2004 года рождения. По предварительным данным, ее сожитель выбросил собаку из окна квартиры во время ссоры с девушкой по телефону, снимая свои действия на камеру. Животное погибло на месте.

По данным телеграм-канала SHOT, девушка купила собаку в 2024 году, ее питомцу было 11 месяцев. Утверждается, что молодой человек отправил ей кадры гибели собаки в личные сообщения. По словам хозяйки животного, он был нетрезв, когда выбросил собаку из окна.

Полицейские доставили нарушителя в отдел для проведения дальнейшего разбирательства. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. После завершения следственных мероприятий будет принято решение, соответствующее законодательству.

Ранее подмосковные полицейские начали проверку после сообщений об избиении собаки в квартире одного из жилых домов, расположенного на Тенистом бульваре в Мытищах. С заявлением в правоохранительные органы обратились местные жильцы, которые утверждали, что над животным издевался его хозяин.