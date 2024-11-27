В Подмосковье мужчина задержан за убийство щенка

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который зарезал собственного щенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел 21 ноября в лесополосе недалеко от деревни Брехово в городском округе Химки. По данным ведомства, мужчина, желая избавиться от собственного 5-месячного щенка, нанес ему ножевые ранения, от которых животное скончалось в ветклинике.

В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Сейчас мужчина доставлен в отделение полиции и допрошен в качестве подозреваемого. На него завели дело по статье о жестоком обращении с животными. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что злоумышленник свою вину признал. Ведомство проконтролирует дальнейший ход и результаты расследования дела.

Ранее Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала на два года наездницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Главный тренер российской сборной по конному спорту Владимир Белецкий рассказал, что девушка во время соревнований била животное руками по голове и шее. По его словам, спортсменка уже до этого получала взыскание за жестокое обращение с лошадью во время другого турнира.

