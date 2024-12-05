Полиция начала проверку по факту избиения собаки в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подмосковные полицейские начали проверку после сообщений об избиении собаки в квартире одного из жилых домов, расположенного на Тенистом бульваре в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

С заявлением в правоохранительные органы обратились местные жильцы. По их словам, животное избивал хозяин. Полицейские установили его личность – им оказался мужчина 1981 года рождения – и доставили в территориальный отдел.

Решение о наказании в отношении злоумышленника будет принято по результатам проверки, заявили в ведомстве.

Ранее уже в Москве был задержан 53-летний мужчина, избивший собаку в подъезде жилого дома. Видеозапись, на которой мужчина бьет собаку ногой, а затем заходит в лифт и уезжает, появилась в одном из мессенджеров.

Установить личность нарушителя правоохранителям помогли системы камер видеонаблюдения. Собаке после случившегося потребовалась ветеринарная помощь.