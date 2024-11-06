Суд в Мытищах арестовал мужчину по делу об истязании собак и нападении на соседа

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал жителя Мытищ, подозреваемого в жестоком обращении с собаками, а затем напавшего на соседа, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Злоумышленник будет находиться под стражей до 21 декабря включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина не признал и просил избрать меру пресечения не связанную с арестом.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль ехал с двумя привязанными к ней собаками. Инцидент произошел 20 сентября на Лесопарковой улице в городском округе Мытищи. Один из жителей местного садового товарищества рассказал, что легковушка тащила собак несколько километров.

Водителя пытались остановить, но дачникам этого не удалось сделать. В свою очередь, правоохранители установили, что живодером является 50-летний местный житель. Его оперативно задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Тогда суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позже этот же мужчина напал на соседа и нанес ему травмы, после чего скрылся. Полицейские межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" задержали его и доставили в территориальный отдел полиции.