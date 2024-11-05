05 ноября, 22:26Происшествия
Подозреваемый в жестоком обращении с собаками житель Мытищ напал на соседа
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Житель Мытищ, подозреваемый в жестоком обращении с собаками, напал на соседа, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел у дома в 2-м Комсомольском переулке. В ходе конфликта местный житель 1973 года рождения нанес телесные повреждения своему соседу, после чего скрылся.
Полицейские межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" задержали его и доставили в территориальный отдел полиции. Потерпевшему назначат проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причинения степени вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль ехал с двумя привязанными к ней собаками. Установлено, что инцидент произошел 20 сентября на Лесопарковой улице в городском округе Мытищи. По словам жителей одного из местных садовых товариществ, легковое авто тащило собак несколько километров.
Водителя пытались остановить, но дачникам этого не удалось сделать. Полиция установила подозреваемого в живодерстве – им оказался 50-летний местный житель. Его оперативно задержали. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
После случившегося животные остались живы, но получили много травм. Фигуранту уголовного дела, по словам адвоката, грозит штраф от 80 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.
Житель Мытищ задержан по подозрению в издевательстве над двумя собаками