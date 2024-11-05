Подозреваемый в жестоком обращении с собаками житель Мытищ напал на соседа

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Житель Мытищ, подозреваемый в жестоком обращении с собаками, напал на соседа, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел у дома в 2-м Комсомольском переулке. В ходе конфликта местный житель 1973 года рождения нанес телесные повреждения своему соседу, после чего скрылся.

Полицейские межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" задержали его и доставили в территориальный отдел полиции. Потерпевшему назначат проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причинения степени вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль ехал с двумя привязанными к ней собаками. Установлено, что инцидент произошел 20 сентября на Лесопарковой улице в городском округе Мытищи. По словам жителей одного из местных садовых товариществ, легковое авто тащило собак несколько километров.

Водителя пытались остановить, но дачникам этого не удалось сделать. Полиция установила подозреваемого в живодерстве – им оказался 50-летний местный житель. Его оперативно задержали. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

После случившегося животные остались живы, но получили много травм. Фигуранту уголовного дела, по словам адвоката, грозит штраф от 80 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.

