Адвокат рассказал об уголовном наказании для живодера из Подмосковья

В Мытищах житель одного из садовых товариществ привязал двух собак к машине и протащил их несколько километров. Соседи пытались его остановить, но не получилось. По их словам, мужчина также устраивает драки и буянит по ночам.

Адвокат Алексей Козлов заявил, что жителю за жестокое обращение с животными грозит штраф в размере от 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. По его словам, мужчину могут не лишить свободы, если виновная сторона выполнит определенные поведенческие нормы и раскается в содеянном.

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