Новости мира: наводнение уничтожило зоопарк в Нигерии

В нигерийском штате Борно бушует масштабное наводнение. В частности, вода смыла территорию местного зоопарка. Почти все животные погибли, за исключением крокодилов и змей, которые оказались на свободе.

Также стало известно, что в французском городе Нарбонна возникла серьезная угроза большого пожара. Со стороны лесов к городу на юге Франции подступает стена огня, гонимая сухими ветрами. Жители окраин готовятся в случае ЧП покидать свои дома.

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