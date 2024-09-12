Новости регионов: в Алтайском крае выпал снег

Утром 12 сентября в Алтайском крае выпало большое количество снега. По словам местных жителей, зима пришла в район Семинского перевала еще в начале месяца. Сейчас температура воздуха днем не превышает даже восьми градусов – это считается нормой для региона. Синоптики предположили, что настоящая зима там наступит рано. Вероятно, уже на этой неделе будут минусовые температуры.

А на Красной Поляне инспекторы задержали дрифтера. Молодой человек нарезал круги на арендованном "Мустанге" на проезжей части. После этого на брусчатке остались следы от сожженной резины. Свое поведение автоинспекторам водитель объяснил переизбытком чувств от окружающей красоты. До решения суда нарушителя поместили в камеру предварительного заключения.

В Бурятии опробуют новый формат в индустрии гостеприимства. В селе Санага решили поэкспериментировать с видом туризма, который популярен в странах Юго-Восточной Азии. Путешественникам предложат подробно познакомиться с жизнью монахов с полным погружением в их быт. Гости будут жить в модульном отеле при дацане – так называют в Бурятии храмовый комплекс – и обучаться основам буддийских практик самопознания.

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