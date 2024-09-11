Желтый уровень опасности продлен в Москве до 13 сентября из-за риска пожаров

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Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до пятницы, 13 сентября, из-за риска пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 00:00.

"Сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс)", – отмечается в сообщении.

При этом летнее тепло начнет покидать столицу на следующей неделе. Минимальная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов, дневная температура – 22–27 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что зима в этом году в Москве будет теплой и неустойчивой. Температурная норма в столице в зимние месяцы будет превышена на 2–3 градуса. Вместе с тем город вряд ли столкнется с дефицитом снега. Его количество будет близко к средним показателям, характерным для московского зимнего сезона.

