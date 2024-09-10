Синоптик Леус рассказал, что 10 сентября в Москве стало самым теплым за 75 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 10 сентября воздух прогрелся до плюс 26,3 градуса. Такой температуры в этот день не было последние 75 лет, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, прежним лидером был 1972 год. Тогда 10 сентября воздух прогрелся до 25,8 градуса.

"Прогрев продолжается, так что это не окончательное значение максимальной температуры сегодняшнего дня. Точное значение станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – отметил Леус.

Между тем 13 сентября может побить суточный температурный рекорд в Москве. Прошлый такой рекорд был установлен в начале XX века.

Кроме того, осадков в Москве не ожидается всю первую половину сентября, а метеорологическое лето продлится до конца второй декады месяца. По словам метеорологов, сентябрь текущего года может оказаться рекордно сухим.