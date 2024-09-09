Синоптик Тишковец: лето в РФ увеличилось почти на месяц в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лето в России увеличилось почти на месяц в текущем году. Об этом в эфире радио КП рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Учитывая глобальное потепление, климат Москвы и Центральной России, конечно же, изменился и сейчас больше соответствует климату Воронежа, а климат Воронежа соответствует больше Ростову. У нас произошло смещение климатических зон, отсюда и вот такие всплески тепла, блокирующие антициклоны, которые мы наблюдаем в этом году", – объяснил эксперт.

По словам синоптика, на этой неделе тепло сохранится. Климат будет соответствовать первой декаде августа и может приблизиться к рекордным значениям за всю историю наблюдений.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что погода в Центральной России на текущей неделе, с 9 по 15 сентября, будет сравнима с июльской жарой. Центр европейской части страны ощутит на себе теплые воздушные массы из Северного Казахстана, а потом и со Среднего и Ближнего Востока.

Метеорологическое лето продлится в Москве до конца второй декады сентября. По версии специалистов, сентябрь в этом году стал уникальным – за первую половину месяца не выпадет ни капли дождя.

