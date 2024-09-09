Синоптик Вильфанд пообещал июльскую погоду в центральной части России

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Погода в Центральной России на текущей неделе, с 9 по 15 сентября, будет сравнима с июльской жарой. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал – суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор", – подчеркнул эксперт.

Центр европейской части страны ощутит на себе теплые воздушные массы из Северного Казахстана, а потом и со Среднего и Ближнего Востока. Днем 12 сентября в Москве будет от 26 до 28 градусов, а ночью она не опустится ниже 15.

Метеорологическое лето продлится в Москве до конца второй декады сентября, уверен синоптик Михаил Леус. По версии специалистов, сентябрь в этом году стал уникальным – за первую половину месяца не выпадет ни капли дождя.

