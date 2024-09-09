Синоптик Леус: метеорологическое лето будет в Москве до конца второй декады сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.

Как рассказал синоптик, в этом году метеорологическое лето в Москве началось с опережением климатических норм 17 мая и продолжается до сих пор. Таким образом, 9 сентября в столице идет 116-й день лета. Леус добавил, что продолжительность метеолета 2024 года может составить 126–128 дней.

С подобными показателями метеорологическое лето этого года может занять 3–4 место в списке самых продолжительных и 2–3 место в списке самых поздно закончившихся, заключил специалист.

По прогнозам синоптиков, 9 сентября в Москве и области ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла. Осадков в течение дня не будет. Днем воздух в столице прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье – до 23–28 градусов. Скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 754 миллиметра ртутного столба.